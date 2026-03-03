Дарницкая ТЭЦ является частью плана устойчивости Киева — Свириденко
Источник:  Интерфакс-Украина

По словам главы украинского правительства Юлии Свириденко, вместе с восстановлением столицы должен быть план по децентрализованному теплоснабжению.

Главные тезисы

  • Киев не собирается отказываться от централизованного теплоснабжения.
  • Однако следует понимать, что это чрезвычайно уязвимые объекты во время войны.

Как отметила глава Кабмина, Дарницкая ТЭЦ — это часть плана устойчивости города Киева.

Юлия Свириденко рассчитывает на то, что он будет подан за подписью всеми ответственными лицами.

Мы все понимаем, и не отказываемся от централизованного теплоснабжения, но мы подчеркиваем, мы говорим, что это очень уязвимые объекты.

По ее убеждению, процесс восстановления должен происходить вместе с планом по децентрализованному теплоснабжению в разрезе зон, в первую очередь Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5.

Мы очень хотим, чтобы этот план устойчивости был разработан профессионально, чтобы он был представлен к сроку и чтобы мы с вами имели полную уверенность в том, что следующее отопительное мы пройдем с теплом и светом, — пояснила Свириденко.

Она также подтвердила журналистам, что Киев представил план устойчивости не за подписью городского головы, и во вторник решением СНБО Киеву предоставлен срок в одну неделю, чтобы представить этот план, оформленный должным образом.

