Дарницкая ТЭЦ является частью плана устойчивости Киева — Свириденко

По словам главы украинского правительства Юлии Свириденко, вместе с восстановлением столицы должен быть план по децентрализованному теплоснабжению.
- Киев не собирается отказываться от централизованного теплоснабжения.
- Однако следует понимать, что это чрезвычайно уязвимые объекты во время войны.
Свириденко раскрыла новый план для Киева
Как отметила глава Кабмина, Дарницкая ТЭЦ — это часть плана устойчивости города Киева.
Юлия Свириденко рассчитывает на то, что он будет подан за подписью всеми ответственными лицами.
По ее убеждению, процесс восстановления должен происходить вместе с планом по децентрализованному теплоснабжению в разрезе зон, в первую очередь Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5.
Она также подтвердила журналистам, что Киев представил план устойчивости не за подписью городского головы, и во вторник решением СНБО Киеву предоставлен срок в одну неделю, чтобы представить этот план, оформленный должным образом.
