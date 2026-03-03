Дарницька ТЕЦ є частиною плану стійкості Києва — Свириденко
Свириденко розкрила новий план щодо Києва
Джерело:  Інтерфакс-Україна

За словами очільниці українського уряду Юлії Свириденко, разом із відновленням столиці має бути план по децентралізованому теплопостачанню.

Головні тези:

  • Київ не планує відмовлятися від централізованого теплопостачання.
  • Однак слід розуміти, що це надзвичайно уразливі об'єкти під час війни.

Як зазначила очільниця Кабміну, Дарницька ТЕЦ — це частина плану стійкості міста Києва.

Юлія Свириденко розраховуєна те, що він буде поданий за підписом всіма відповідальними особами.

Ми всі розуміємо, і не відмовляємося від централізованого теплопостачання, але ми підкреслюємо, ми кажемо, що це надзвичайно вразливі об’єкти.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

На її переконання, процес відновлення повинен відбуватися разом з планом по децентралізованому теплопостачанню в розрізі зон, в першу чергу, Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5.

Ми дуже хочемо, щоб цей план стійкості був розроблений фахово, щоб він був поданий до терміну і щоб ми з вами мали повну впевненість в тому, що наступне опалювальне ми пройдемо з теплом і світлом, — пояснила Свириденко.

Вона також підтвердила журналістам, що Київ подав план стійкості не за підписом міського голови, і у вівторок рішенням РНБО Києву надано термін в один тиждень, щоб подати цей план, оформлений належним чином.

