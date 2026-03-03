Дарницька ТЕЦ є частиною плану стійкості Києва — Свириденко

За словами очільниці українського уряду Юлії Свириденко, разом із відновленням столиці має бути план по децентралізованому теплопостачанню.
Головні тези:
- Київ не планує відмовлятися від централізованого теплопостачання.
- Однак слід розуміти, що це надзвичайно уразливі об'єкти під час війни.
Свириденко розкрила новий план щодо Києва
Як зазначила очільниця Кабміну, Дарницька ТЕЦ — це частина плану стійкості міста Києва.
Юлія Свириденко розраховуєна те, що він буде поданий за підписом всіма відповідальними особами.
На її переконання, процес відновлення повинен відбуватися разом з планом по децентралізованому теплопостачанню в розрізі зон, в першу чергу, Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5.
Вона також підтвердила журналістам, що Київ подав план стійкості не за підписом міського голови, і у вівторок рішенням РНБО Києву надано термін в один тиждень, щоб подати цей план, оформлений належним чином.
