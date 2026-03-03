МВФ виділив для України 1,5 мільярда доларів

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду у межах нової чотирирічної програми. Що важливо рзуміти, йдеться про механізм розширеного фінансування (EFF).
Головні тези:
- EFF сприятиме фінансуванню пріоритетних видатків бюджету та підтримці макрофінансової стабільності.
- Загальний обсяг програми сягає 8,1 млрд доларів.
Новий транш від МВФ — що відомо
З заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.
Вона також звернула увагу на те, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.
За словами глави Кабміну, від 24 лютого 2022 року офіційний Київ зміг успішно залучити до держбюджету України 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.
