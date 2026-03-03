МВФ виділив для України 1,5 мільярда доларів

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду у межах нової чотирирічної програми. Що важливо рзуміти, йдеться про механізм розширеного фінансування (EFF).

Новий транш від МВФ — що відомо

З заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Вона також звернула увагу на те, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

За словами глави Кабміну, від 24 лютого 2022 року офіційний Київ зміг успішно залучити до держбюджету України 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.