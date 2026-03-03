МВФ виділив для України 1,5 мільярда доларів
Категорія
Економіка
Дата публікації

МВФ виділив для України 1,5 мільярда доларів

Юлія Свириденко
Новий транш від МВФ - що відомо
Read in English

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду у межах нової чотирирічної програми. Що важливо рзуміти, йдеться про механізм розширеного фінансування (EFF).

Головні тези:

  • EFF сприятиме фінансуванню пріоритетних видатків бюджету та підтримці макрофінансової стабільності.
  • Загальний обсяг програми сягає 8,1 млрд доларів.

Новий транш від МВФ — що відомо

З заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Вона також звернула увагу на те, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

За словами глави Кабміну, від 24 лютого 2022 року офіційний Київ зміг успішно залучити до держбюджету України 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію, — наголосила Юлія Свириденко.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Віддав усе". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Байдена та Зеленського
Donald Trump
Трамп вкотре розкритикував Байдена та Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський пропонує Близькому Сходу допомогу в обмін на перемир'я з Росією
Зеленський пропонує Близькому Сходу вигідну угоду
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розгромила 8 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Україна розгромила 8 районів зосередження армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?