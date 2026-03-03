МВФ выделил для Украины 1,5 миллиарда долларов
Категория
Экономика
Дата публикации

МВФ выделил для Украины 1,5 миллиарда долларов

Юлия Свириденко
Новый транш от МВФ – что известно
Читати українською

Украина получила первый транш в размере 1,5 млрд. долларов от Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы. Что важно понимать, речь идет о механизме расширенного финансирования (EFF).

Главные тезисы

  • EFF будет способствовать финансированию приоритетных расходов бюджета и поддержке макрофинансовой стабильности.
  • Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.

Новый транш от МВФ — что известно

С заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Украина получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Она также обратила внимание на то, что общий объем программы составляет 8,1 млрд. долларов.

По словам главы Кабмина, с 24 февраля 2022 года официальный Киев смог успешно привлечь в госбюджет Украины 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от Международного валютного фонда.

Благодарим наших партнеров за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институций и продвижение курса на европейскую интеграцию, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Отдал все". Трамп набросился с обвинениями на Байдена и Зеленского
Donald Trump
Трамп раскритиковал Байдена и Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предлагает Ближнему Востоку помощь в обмен на перемирие с Россией
Зеленский предлагает Ближнему Востоку выгодную сделку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разгромила 8 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?