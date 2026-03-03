МВФ выделил для Украины 1,5 миллиарда долларов

Украина получила первый транш в размере 1,5 млрд. долларов от Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы. Что важно понимать, речь идет о механизме расширенного финансирования (EFF).
Главные тезисы
- EFF будет способствовать финансированию приоритетных расходов бюджета и поддержке макрофинансовой стабильности.
- Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.
Новый транш от МВФ — что известно
С заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.
Она также обратила внимание на то, что общий объем программы составляет 8,1 млрд. долларов.
По словам главы Кабмина, с 24 февраля 2022 года официальный Киев смог успешно привлечь в госбюджет Украины 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от Международного валютного фонда.
