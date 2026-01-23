Україна отримає від партнерів понад 6 тис одиниць великого енергообладнання — Свириденко

23 січня Кабмін провів термінову Координаційну зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Прем’єрка Юлія Свириденко hазом з членами Уряду поінформували партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.
Головні тези:
- Україна отримає понад 6 тис. одиниць великого енергообладнання від партнерів.
- Партнери, зокрема Європейський Союз, Німеччина, США та інші, надають допомогу у вигляді генераторів, обладнання та фінансових внесків.
Партнери терміново надають допомогу українській енергетиці: що відомо
Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які містять понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України, зокрема:
Європейський Союз: 447 генераторів;
Італія: 10 млн євро до Фонду та ще додаткові 50 млн євро, закладені в бюджет на 2026 рік;
Литва: 90 генераторів;
Німеччина: 60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;
Сполучене Королівство: майже 23 млн євро до Фонду;
США: понад 400 млн дол на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими;
Франція: понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;
Японія: 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.
