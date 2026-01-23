Україна отримає від партнерів понад 6 тис одиниць великого енергообладнання — Свириденко
Україна отримає від партнерів понад 6 тис одиниць великого енергообладнання — Свириденко

23 січня Кабмін провів термінову Координаційну зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Прем’єрка Юлія Свириденко hазом з членами Уряду поінформували партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

Головні тези:

  • Україна отримає понад 6 тис. одиниць великого енергообладнання від партнерів.
  • Партнери, зокрема Європейський Союз, Німеччина, США та інші, надають допомогу у вигляді генераторів, обладнання та фінансових внесків.

Партнери терміново надають допомогу українській енергетиці: що відомо

Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які містять понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України, зокрема:

  • Європейський Союз: 447 генераторів;

  • Італія: 10 млн євро до Фонду та ще додаткові 50 млн євро, закладені в бюджет на 2026 рік;

  • Литва: 90 генераторів;

  • Німеччина: 60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;

  • Сполучене Королівство: майже 23 млн євро до Фонду;

  • США: понад 400 млн дол на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими;

  • Франція: понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;

  • Японія: 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.

Запросила учасників зустрічі відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів та їхній вплив на життя наших людей.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

