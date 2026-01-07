Свириденко попередила про відключення світла в Україні поза графіками — коли саме

В Україні 8 січня світло можуть відключати поза графіками. Причиною є різке похолодання.

Різке похолодання зменшить кількість світла в оселях українців

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що з 8 січня в Україні очікується погіршення погодних умов. Циклон зайде в країну через Чернівецьку та Івано-Франківську області рано вранці.

За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме -20°C, вдень - до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Свириденко нагадала, що росіяни щодня атакують енергооб'єкти України, а українські енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Тому Кабмін працює над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Свириденко зазначила, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку рішень, щоб усі служби були готовими до негоди і люди могли отримати допомогу вчасно.

МВС спільно з ДСНС і Нацполіцією мають забезпечити готовність снігоприбиральної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, а також мобільних пунктів обігріву.

Агентство відновлення, обласні та Київська ОДА разом із місцевою владою зобов'язані оперативно реагувати на наслідки негоди. Зокрема, необхідно підготувати запаси палива та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.

Профільні міністерства і служби мають бути готовими розгорнути пункти незламності в разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- або водопостачанням, а також у разі проблем зі зв'язком.

Міністерство енергетики спільно з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями має забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до швидкого реагування і, за необхідності, збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

Прем'єрка закликала українців за можливості обмежити поїздки під час піку негоди і стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб.