Графіки відключень світла діятимуть 29 листопада в усіх регіонах України

В Україні 29 листопада зберігається дія графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обсяг відключень при цьому залишається таким же, як 28 листопада.
Головні тези:
- Графіки відключень світла на 29 листопада залишаються такими ж, як і 28 листопада.
- Причина відключень полягає у наслідках численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.
Укренерго оновило графіки відключень світла на 29 листопада
Графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень — наслідки численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.
Вимикати світло 29 листопада будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада.
Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, що графіки відключень електроенергії діють в Україні після масованих атак російських окупантів 8 та 19 листопада, коли ворог атакував енергосистему десятками ракет та сотнями дронів. Внаслідок ударів окупантів отримали пошкодження майже всі українські ТЕС та ГЕС.
