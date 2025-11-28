Графіки відключень світла діятимуть 29 листопада в усіх регіонах України
Графіки відключень світла діятимуть 29 листопада в усіх регіонах України

світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 29 листопада зберігається дія графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обсяг відключень при цьому залишається таким же, як 28 листопада.

  • Графіки відключень світла на 29 листопада залишаються такими ж, як і 28 листопада.
  • Причина відключень полягає у наслідках численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.

Укренерго оновило графіки відключень світла на 29 листопада

Графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень — наслідки численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.

Вимикати світло 29 листопада будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада.

Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, що графіки відключень електроенергії діють в Україні після масованих атак російських окупантів 8 та 19 листопада, коли ворог атакував енергосистему десятками ракет та сотнями дронів. Внаслідок ударів окупантів отримали пошкодження майже всі українські ТЕС та ГЕС.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

