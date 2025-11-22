Графіки відключення світла діятимуть 23 листопада у більшості областей України

23 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Головні тези:
- 23 листопада в Україні заплановані заходи обмеження споживання електроенергії у зв'язку з наслідками ракетно-дронових атак.
- Графіки погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 з обсягом від 1 до 2,5 черг.
- Для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності протягом усього дня.
Укренерго оновило графіки споживання електроенергії на 23 листопада
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг;
графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!
