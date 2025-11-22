Графіки відключення світла діятимуть 23 листопада у більшості областей України

23 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Укренерго оновило графіки споживання електроенергії на 23 листопада

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.