Графіки відключення світла діятимуть 23 листопада у більшості областей України
Графіки відключення світла діятимуть 23 листопада у більшості областей України

лампа
Джерело:  Укренерго

23 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Головні тези:

  • 23 листопада в Україні заплановані заходи обмеження споживання електроенергії у зв'язку з наслідками ракетно-дронових атак.
  • Графіки погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 з обсягом від 1 до 2,5 черг.
  • Для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності протягом усього дня.

Укренерго оновило графіки споживання електроенергії на 23 листопада

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг;

  • графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!

