Графики отключения света будут действовать 23 ноября в большинстве областей Украины

23 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Главные тезисы
- 23 ноября в Украине вводятся графики отключения электроэнергии из-за ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
- Меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59 в большинстве областей.
- Промышленные потребители также подпадают под ограничения мощности, действующие весь день.
Укрэнерго обновило графики потребления электроэнергии на 23 ноября
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 2,5 очередей;
графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!
