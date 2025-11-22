Графики отключения света будут действовать 23 ноября в большинстве областей Украины
Графики отключения света будут действовать 23 ноября в большинстве областей Украины

график
Источник:  Укрэнерго

23 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Главные тезисы

  • 23 ноября в Украине вводятся графики отключения электроэнергии из-за ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
  • Меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59 в большинстве областей.
  • Промышленные потребители также подпадают под ограничения мощности, действующие весь день.

Укрэнерго обновило графики потребления электроэнергии на 23 ноября

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 2,5 очередей;

  • графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!

