Графики отключения света будут действовать 22 ноября во всех областях Украины

Во всех регионах Украины 22 ноября будет ограничено потребление электроэнергии, графики для всех потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.

Укрэнерго обновило графики отключения света на 22 ноября

Для бытовых потребителей объем отключений будет составлять от 1 до 3,5 очередей.

Граждан призывают в те часы, когда электроэнергия есть по графику, потреблять ее экономно. Поделиться

Отмечается, что время и объем ограничений могут измениться. Актуальная информация будет отображаться на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

В Укрэнерго напоминают: причиной применения ограничений являются последствия предыдущих ракетно-дроновых атак РФ на украинские энергообъекты.

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции почти две недели работают в режиме пониженной мощности из-за повреждений, нанесенных российскими ударами по электроподстанциям, имеющим критическое значение для ядерной безопасности.

Также Минэнерго заявило, что в результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак.