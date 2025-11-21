Графики отключения света будут действовать 22 ноября во всех областях Украины

Во всех регионах Украины 22 ноября будет ограничено потребление электроэнергии, графики для всех потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.
- Графики отключения света будут действовать во всех областях Украины 22 ноября с 00:00 до 23:59.
- Объем отключений для бытовых потребителей составит от 1 до 3,5 часа.
- Призывается экономное потребление электроэнергии и следить за обновлениями графиков на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Укрэнерго обновило графики отключения света на 22 ноября
Для бытовых потребителей объем отключений будет составлять от 1 до 3,5 очередей.
Отмечается, что время и объем ограничений могут измениться. Актуальная информация будет отображаться на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.
В Укрэнерго напоминают: причиной применения ограничений являются последствия предыдущих ракетно-дроновых атак РФ на украинские энергообъекты.
Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции почти две недели работают в режиме пониженной мощности из-за повреждений, нанесенных российскими ударами по электроподстанциям, имеющим критическое значение для ядерной безопасности.
Также Минэнерго заявило, что в результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак.
