Графіки відключення світла діятимуть 22 листопада в усіх областях України

В усіх регіонах України 22 листопада буде обмежене споживання електроенергії, графіки для всіх споживачів діятимуть із 00:00 до 23:59.

Укренерго оновило графіки відключення світла на 22 листопада

Для побутових споживачів обсяг відключень становитиме від 1 до 3,5 черг.

Громадян закликають у ті години, коли електроенергія є за графіком, споживати її ощадливо.

Наголошується, що час та обсяг обмежень можуть змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

В Укренерго нагадують: причиною застосування обмежень є наслідки попередніх ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб’єкти.

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції майже два тижні працюють у режимі зниженої потужності через пошкодження, завдані російськими ударами по електропідстанціях, що мають критичне значення для ядерної безпеки.

Також Міненерго заявило, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.