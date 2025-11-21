Графіки відключення світла діятимуть 22 листопада в усіх областях України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключення світла діятимуть 22 листопада в усіх областях України

світло
Джерело:  Укренерго

В усіх регіонах України 22 листопада буде обмежене споживання електроенергії, графіки для всіх споживачів діятимуть із 00:00 до 23:59.

Головні тези:

  • Усі регіони України 22 листопада переживуть обмежене споживання електроенергії внаслідок ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.
  • Графіки відключення світла будуть активні з 00:00 до 23:59, а обсяг відключень для побутових споживачів становитиме від 1 до 3,5 години.
  • Громадян закликають витрачати електроенергію ощадливо та слідкувати за оновленнями графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Укренерго оновило графіки відключення світла на 22 листопада

Для побутових споживачів обсяг відключень становитиме від 1 до 3,5 черг.

Громадян закликають у ті години, коли електроенергія є за графіком, споживати її ощадливо.

Наголошується, що час та обсяг обмежень можуть змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

В Укренерго нагадують: причиною застосування обмежень є наслідки попередніх ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб’єкти.

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції майже два тижні працюють у режимі зниженої потужності через пошкодження, завдані російськими ударами по електропідстанціях, що мають критичне значення для ядерної безпеки.

Також Міненерго заявило, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

