Графики отключения света будут действовать 29 ноября во всех регионах Украины

29 ноября в Украине сохраняется действие графиков почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Объем отключений при этом остается таким же, как и 28 ноября.

Укрэнерго обновило графики отключений света на 29 ноября

Графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина отключений — последствия многочисленных атак российских окупантов на украинскую энергетическую систему.

Выключать свет 29 ноября будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей одновременно. Такие же графики, отметим, действуют и 28 ноября.

Также параллельно 29 ноября будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут меняться в течение суток.

Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, что графики отключений электроэнергии действуют в Украине после массированных атак российских окупантов 8 и 19 ноября, когда враг атаковал энергосистему десятками ракет и сотнями дронов. В результате ударов оккупантов получили повреждения почти все украинские ТЭС и ГЭС.