Свириденко предупредила об отключении света в Украине вне графиков — когда именно

Резкое похолодание уменьшит количество света в домах украинцев

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что с 8 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Циклон войдет в страну через Черновицкую и Ивано-Франковскую области ранним утром.

По прогнозам, падение температура ночью будет достигать -20°C, днем — до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и усложнения движения на дорогах. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Свириденко напомнила, что россияне каждый день атакуют энергообъекты Украины, а украинские энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Поэтому Кабмин работает над тем, чтобы минимизировать последствия ненастья.

Свириденко отметила, что на сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд решений, чтобы все службы были готовы к ненастью и люди могли получить помощь вовремя.

МВД совместно с ГСЧС и Нацполицией должны обеспечить готовность снегоуборочной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева.

Агентство восстановления, областные и Киевская ОГА вместе с местными властями обязаны оперативно реагировать на последствия непогоды. В частности, необходимо подготовить запасы топлива и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями.

Профильные министерства и службы должны быть готовы развернуть пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также в случае проблем со связью.

Министерство энергетики совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями должно обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к быстрому реагированию и при необходимости увеличить производство электроэнергии и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

Премьер призвала украинцев по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.