Жесткие графики отключения света будут действовать 30 ноября в Украине — что известно

В Украине в последний день осени 30 ноября продолжат действовать графики отключений. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.
Главные тезисы
- Ужесточение графиков отключения света 30 ноября в Украине из-за массированных ракетно-дроновых атак.
- Отключения будут применяться для бытовых и промышленных потребителей одновременно от 0,5 до 3 очередей.
- Графики отключения электроснабжения будут действовать во всех регионах Украины на протяжении всего дня.
Компания Укрэнерго обнародовала графики отключения света на 30 ноября
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться во всех регионах Украины и на протяжении всех суток.
Причина применения, напомнили в компании — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергетику.
Отключать свет бытовым потребителям будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно. В Укрэнерго подчеркнули, что максимальный объем ограничений будет в вечерние часы.
Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Отмечается, что графики не окончательные и могут измениться в течение суток.
Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, что графики отключений электроэнергии действуют в Украине после массированных атак российских окупантов. Самые сильные были 8 и 19 ноября, после чего были повреждены почти все ТЭС и ГЭС в Украине.
