Жесткие графики отключения света будут действовать 30 ноября в Украине — что известно

В Украине в последний день осени 30 ноября продолжат действовать графики отключений. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

Компания Укрэнерго обнародовала графики отключения света на 30 ноября

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться во всех регионах Украины и на протяжении всех суток.

Причина применения, напомнили в компании — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергетику.

Отключать свет бытовым потребителям будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно. В Укрэнерго подчеркнули, что максимальный объем ограничений будет в вечерние часы.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Отмечается, что графики не окончательные и могут измениться в течение суток.

Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, что графики отключений электроэнергии действуют в Украине после массированных атак российских окупантов. Самые сильные были 8 и 19 ноября, после чего были повреждены почти все ТЭС и ГЭС в Украине.

