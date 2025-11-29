Жорсткі графіки відключення світла діятимуть 30 листопада в Україні — що відомо

В Україні в останній день осені, 30 листопада, продовжать діяти графіки відключень. Вони дещо посиляться: вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно протягом всієї доби.

Компанія Укренерго оприлюднила графіки відключення світла на 30 листопада

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватися в усіх регіонах України та впродовж усієї доби.

Причина застосування, нагадали в компанії — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетику.

Відключати світло побутовим споживачам будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно. В "Укренерго" підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.

Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначається, що графіки не остаточні та можуть змінитися впродовж доби.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, що графіки відключень електроенергії діють в Україні після масованих атак російських окупантів. Найсильніші були 8 та 19 листопада, після чого було пошкоджено майже всі ТЕС та ГЕС в Україні.

