Украина получит от партнеров более 6 тыс единиц крупного энергооборудования — Свириденко
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит от партнеров более 6 тыс единиц крупного энергооборудования — Свириденко

Юлия Свириденко
Свириденко
Читати українською

23 января Кабмин провел срочную Координационную встречу группы G7+ по энергетической поддержке Украины. Премьер Юлия Свириденко вместе с членами Правительства проинформировали партнеров о ситуации в энергетическом секторе Украины, а также актуальные потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Украина получит более 6 тысяч единиц крупного энергооборудования от партнеров, включая генераторы, оборудование и финансовые взносы.
  • Партнеры, такие как Европейский Союз, Германия, США и другие, предоставляют помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Партнеры срочно оказывают помощь украинской энергетике: что известно

Партнеры объявили и подтвердили предоставление новых пакетов поддержки, содержащих более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, в частности:

  • Европейский союз: 447 генераторов;

  • Италия: 10 млн евро в Фонд и еще дополнительные 50 млн евро, заложенные в бюджет на 2026 год;

  • Литва: 90 генераторов;

  • Германия: 60 млн поддержки и дополнительное оборудование, включающее 33 когенерационных установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;

  • Соединенное Королевство: почти 23 млн. евро в Фонд;

  • США: более 400 млн долл. на гуманитарные проекты поддержки украинцев этой зимой;

  • Франция: более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;

  • Япония: 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудования для ремонтных работ, 2 когенерационных установки, 13 комплектов частотных преобразователей.

Пригласила участников встречи посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия российских обстрелов и их влияние на жизнь наших людей.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Кабмин. Свириденко показала последствия
Юлия Свириденко
Свириденко обратилась к международному сообществу
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Свириденко предупредила об отключении света в Украине вне графиков — когда именно
Юлия Свириденко
графики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация со светом в Киеве может улучшиться — Свириденко назвала дату
Юлия Свириденко
Свириденко сообщила для киевлян важное известие

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?