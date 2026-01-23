Украина получит от партнеров более 6 тыс единиц крупного энергооборудования — Свириденко

23 января Кабмин провел срочную Координационную встречу группы G7+ по энергетической поддержке Украины. Премьер Юлия Свириденко вместе с членами Правительства проинформировали партнеров о ситуации в энергетическом секторе Украины, а также актуальные потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Украина получит более 6 тысяч единиц крупного энергооборудования от партнеров, включая генераторы, оборудование и финансовые взносы.
- Партнеры, такие как Европейский Союз, Германия, США и другие, предоставляют помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Партнеры срочно оказывают помощь украинской энергетике: что известно
Партнеры объявили и подтвердили предоставление новых пакетов поддержки, содержащих более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, в частности:
Европейский союз: 447 генераторов;
Италия: 10 млн евро в Фонд и еще дополнительные 50 млн евро, заложенные в бюджет на 2026 год;
Литва: 90 генераторов;
Германия: 60 млн поддержки и дополнительное оборудование, включающее 33 когенерационных установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;
Соединенное Королевство: почти 23 млн. евро в Фонд;
США: более 400 млн долл. на гуманитарные проекты поддержки украинцев этой зимой;
Франция: более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;
Япония: 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудования для ремонтных работ, 2 когенерационных установки, 13 комплектов частотных преобразователей.
