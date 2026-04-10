Путин хочет сформировать буферную зону вдоль всей границы Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал недавнее предупреждение заместителя руководителя ОП Павла Палисы о намерении диктатора Владимира Путина создать буферную зону в Винницкой области. По его словам, планы главы Кремля гораздо масштабнее.

Главные тезисы

  • Пока Зеленский не видит угрозы для Винницкой области со стороны РФ.
  • Главной целью для Путина остается Покровск.

Русские хотят иметь буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это тоже и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет. Относительно Приднестровья: честно говоря, сегодня не вижу там угрозы.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, действительно серьезная угроза сохраняется, прежде всего, там, где находятся группировки армии РФ.

Владимир Зеленский подтвердил, что по состоянию на сегодня фиксируется скопление российских захватчиков на других направлениях — на Юге, на Запорожском направлении.

Как отметил украинский лидер, ключевая цель для Владимира Путина остается неизменной — Покровск.

Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важно, потому что там наша линия обороны и наши рубежи, — объяснил Владимир Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп устроил разборки с Рютте из-за решения НАТО
Трамп снова жалуется на НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский объяснил, сколько солдат понадобится Путину для захвата Донбасса
Владимир Зеленский
Зеленский указал на безвыходное положение Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО манипулирует Трампом ради победы Украины в войне
Рютте нашел подход к Трампу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?