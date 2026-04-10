Путін хоче сформувати буферну зону вздовж усього кордону України
Путін хоче сформувати буферну зону вздовж усього кордону України

Джерело:  Укрінформ

Глава держави Володимир Зеленський прокоментував нещодавнє попередження заступника керівника ОП Павла Паліси про намір диктатора Володимира Путіна створити буферну зону у Вінницькій області. За його словами, плани глави Кремля набагато масштабніші.

Головні тези:

  • Поки Зеленський не бачить загрози для Вінницької області з боку РФ.
  • Головною ціллю для Путіна наразі залишається Покровськ.

Зеленський попередив про нові плани Путіна

Рускі хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністров'я: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, дійсно серйозна угроза зберігається насамперед там, де знаходяться угрупування армії РФ.

Володимир Зеленський підтвердив, що станом на сьогодні фіксується скупчення російських загарбників на інших напрямках — на Півдні, на Запорізькому напрямку.

Як зазначив український лідер, ключова ціль для Володимира Путіна залишається незмінною — Покровський напрямок.

Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі, — пояснив Володимир Зеленський.

Категорія
Політика
Дата публікації
