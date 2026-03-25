Американо-украинский фонд восстановления утвердил первую инвестицию — Свириденко

Во время заседания Управленческого Совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) была утверждена первая инвестиция фонда в украинскую технологическую компанию Sine Engineering.

Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Фейсбуке.

Сегодня состоялось историческое заседание Управленческого Совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF). Именно здесь, в Киеве, Рада утвердила первую инвестицию Фонда — в украинскую dual-use технологическую компания Sine Engineering. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

По ее словам, компания работает в сфере связи и навигации, а ее компоненты уже используют более 150 украинских производителей БПЛА и перехватчиков.

За менее года с момента подписания двустороннего соглашения фонд уже осуществил первую инвестицию и получил на рассмотрение более 200 заявок. Более половины из них от украинских компаний.

Больше всего предложений поступило в энергетическом секторе, ключевом для восстановления Украины, а также среди приоритетов — производство продукции двойного назначения, инфраструктура и критические минералы.