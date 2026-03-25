Американо-украинский фонд восстановления утвердил первую инвестицию — Свириденко
Американо-украинский фонд восстановления утвердил первую инвестицию — Свириденко

Свириденко
Во время заседания Управленческого Совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) была утверждена первая инвестиция фонда в украинскую технологическую компанию Sine Engineering.

Главные тезисы

  • Первая инвестиция украинской технологической компании Sine Engineering от Американо-украинского инвестиционного фонда URIF.
  • Более 150 украинских производителей используют компоненты Sine Engineering для своих БПЛА и перехватчиков.

Украинская технологическая компания получит инвестицию от Фонда восстановления

Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Фейсбуке.

Сегодня состоялось историческое заседание Управленческого Совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF). Именно здесь, в Киеве, Рада утвердила первую инвестицию Фонда — в украинскую dual-use технологическую компания Sine Engineering.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

По ее словам, компания работает в сфере связи и навигации, а ее компоненты уже используют более 150 украинских производителей БПЛА и перехватчиков.

За менее года с момента подписания двустороннего соглашения фонд уже осуществил первую инвестицию и получил на рассмотрение более 200 заявок. Более половины из них от украинских компаний.

Больше всего предложений поступило в энергетическом секторе, ключевом для восстановления Украины, а также среди приоритетов — производство продукции двойного назначения, инфраструктура и критические минералы.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления является составной частью нашего стратегического партнерства с США. Его успешная работа демонстрирует: Украина предлагает уникальный опыт и технологии и может быть успешным бизнес-кейсом.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Свириденко раскрыла договоренности с МВФ о налогообложении ФЛП
Свириденко
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Дарницкая ТЭЦ является частью плана устойчивости Киева — Свириденко
Свириденко раскрыла новый план для Киева
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Свириденко приступила к стабилизации рынка топлива — обещает минимальную наценку
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко

