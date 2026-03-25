Американсько-український фонд відбудови затвердив першу інвестицію — Свириденко
Категорія
Економіка
Дата публікації

Юлія Свириденко
Під час засідання Управлінської Ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) було затверджено першу інвестицію фонду в українську технологічну компанію Sine Engineering.

Головні тези:

  • Американсько-український інвестиційний фонд URIF затвердив першу інвестицію українській технологічній компанії Sine Engineering.
  • Україна вже має понад 150 виробників БПЛА та перехоплювачів, які використовують компоненти цієї компанії.

Українська технологічна компанія отримає інвестицію від Фонду відбудови

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Фейсбуці.

Сьогодні відбулося історичне засідання Управлінської Ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Саме тут, у Києві, Рада затвердила першу інвестицію Фонду — в українську dual-use технологічну компанія Sine Engineering.

За її словами, компанія працює у сфері зв’язку та навігації, а її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів.

За менше ніж рік із моменту підписання двосторонньої угоди фонд уже здійснив першу інвестицію та отримав на розгляд понад 200 заявок. Більше половини з них — від українських компаній.

Найбільше пропозицій надійшло в енергетичному секторі, ключовому для відновлення України, а також серед пріоритетів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та критичні мінерали.

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови є складовою нашого стратегічного партнерства зі США. Його успішна робота демонструє: Україна пропонує унікальний досвід і технології та може бути успішним бізнес-кейсом.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Свириденко розкрила домовленості з МВФ щодо оподаткування ФОПів
Свириденко
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Дарницька ТЕЦ є частиною плану стійкості Києва — Свириденко
Свириденко розкрила новий план щодо Києва
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Свириденко розпочала стабілізацію ринку пального — обіцяє мінімальну націнку
Юлія Свириденко
Свириденко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?