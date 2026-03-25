Американсько-український фонд відбудови затвердив першу інвестицію — Свириденко

Під час засідання Управлінської Ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) було затверджено першу інвестицію фонду в українську технологічну компанію Sine Engineering.

Українська технологічна компанія отримає інвестицію від Фонду відбудови

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Фейсбуці.

Сьогодні відбулося історичне засідання Управлінської Ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Саме тут, у Києві, Рада затвердила першу інвестицію Фонду — в українську dual-use технологічну компанія Sine Engineering. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

За її словами, компанія працює у сфері зв’язку та навігації, а її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів.

За менше ніж рік із моменту підписання двосторонньої угоди фонд уже здійснив першу інвестицію та отримав на розгляд понад 200 заявок. Більше половини з них — від українських компаній.

Найбільше пропозицій надійшло в енергетичному секторі, ключовому для відновлення України, а також серед пріоритетів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та критичні мінерали.