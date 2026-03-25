Американсько-український фонд відбудови затвердив першу інвестицію — Свириденко

Під час засідання Управлінської Ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) було затверджено першу інвестицію фонду в українську технологічну компанію Sine Engineering.
Головні тези:
- Американсько-український інвестиційний фонд URIF затвердив першу інвестицію українській технологічній компанії Sine Engineering.
- Україна вже має понад 150 виробників БПЛА та перехоплювачів, які використовують компоненти цієї компанії.
Українська технологічна компанія отримає інвестицію від Фонду відбудови
Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Фейсбуці.
За її словами, компанія працює у сфері зв’язку та навігації, а її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів.
За менше ніж рік із моменту підписання двосторонньої угоди фонд уже здійснив першу інвестицію та отримав на розгляд понад 200 заявок. Більше половини з них — від українських компаній.
Найбільше пропозицій надійшло в енергетичному секторі, ключовому для відновлення України, а також серед пріоритетів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та критичні мінерали.
