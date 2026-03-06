Свириденко розпочала стабілізацію ринку пального — обіцяє мінімальну націнку

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко заявила, що державна компанія “Укрнафта” буде реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в поточних умовах.
Головні тези:
- Антимонопольний комітет України посилить контроль за ціновою політикою операторів.
- Партнери Києва допоможуть наростити імпорту пального на український ринок.
Стабілізація ринку пального в Україні уже стартувала
За словами глави уряду, 6 березня вона провелп координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК “Нафтогаз України”.
Свириденко звертає увагу на те, що склдана ситуація на паливному ринку спровокована насамперед зовнішніми факторами.
Що важливо розуміти, попри це, ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи.
Ба більше, очільниця Кабміну наказала Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів.
Таким чином уряд налаштований запобігти необґрунтованим націнка і маніпуляціям
Як зазначали Свириденко, Україна вже домовляється зі своїми союзниками щодо збільшення обсягів імпорту пального на вітчизняний ринок.
