Свириденко розпочала стабілізацію ринку пального — обіцяє мінімальну націнку

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко заявила, що державна компанія “Укрнафта” буде реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в поточних умовах.

Стабілізація ринку пального в Україні уже стартувала

За словами глави уряду, 6 березня вона провелп координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

Свириденко звертає увагу на те, що склдана ситуація на паливному ринку спровокована насамперед зовнішніми факторами.

Що важливо розуміти, попри це, ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи.

Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Ба більше, очільниця Кабміну наказала Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів.

Таким чином уряд налаштований запобігти необґрунтованим націнка і маніпуляціям

Окремо доручила Першому віце-прем’єр-міністру — Міністру енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер. Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту. Поширити

Як зазначали Свириденко, Україна вже домовляється зі своїми союзниками щодо збільшення обсягів імпорту пального на вітчизняний ринок.