Свириденко приступила к стабилизации рынка топлива — обещает минимальную наценку

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко заявила, что государственная компания "Укрнафта" будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в текущих условиях.

Стабилизация рынка горючего в Украине уже стартовала

По словам главы правительства, 6 марта она провела координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины".

Свириденко обращает внимание на то, что сложившаяся ситуация на топливном рынке спровоцирована прежде всего внешними факторами.

Что важно понимать, несмотря на это, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы.

Для стабилизации рынка Правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания «Укрнафта» до стабилизации ситуации будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Более того, глава Кабмина приказала Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов.

Таким образом правительство настроено предотвратить необоснованные наценки и манипуляции.

Отдельно поручила Первому вице-премьер-министру — Министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер. Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта. Поделиться

Как уже отмечали Свириденко, Украина уже договаривается со своими союзниками касательно увеличения объемов импорта топлива на отечественный рынок.