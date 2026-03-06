Свириденко приступила к стабилизации рынка топлива — обещает минимальную наценку

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко заявила, что государственная компания "Укрнафта" будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в текущих условиях.
Главные тезисы
- Антимонопольный комитет Украины ужесточит контроль за ценовой политикой операторов.
- Партнеры Киева помогут нарастить импорт топлива на украинский рынок.
Стабилизация рынка горючего в Украине уже стартовала
По словам главы правительства, 6 марта она провела координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины".
Свириденко обращает внимание на то, что сложившаяся ситуация на топливном рынке спровоцирована прежде всего внешними факторами.
Что важно понимать, несмотря на это, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы.
Более того, глава Кабмина приказала Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов.
Таким образом правительство настроено предотвратить необоснованные наценки и манипуляции.
Как уже отмечали Свириденко, Украина уже договаривается со своими союзниками касательно увеличения объемов импорта топлива на отечественный рынок.
