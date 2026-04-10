Орест Мандзій очолив Державну митну службу України
10 квітня стало відомо, що Кабінет міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Головні тези:

  • Орест Мандзій має вищу юридичну освіту та досвід роботи у Національному антикорупційному бюро.
  • Одним із головних завдань глави ДМСУ є модернізація митної системи для забезпечення фінансової стійкості держави.

З офіційною заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко.

За її словами, Кабінет міністрів України розраховує на те, що ноий глава ДМСУ продовжить реформи митної служби.

Одне з його головних завдань наразі — формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.

Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби, — наголосила Юлія Свириденко.

Хто такий Орест Мандзій

Він народився у Львові та здобув там вищу юридичну освіту.

Магістерський ступінь має за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

До призначення на цю посаду главу ДМСУ він працював керівником підрозділу у Національному антикорупційному бюро.

У НАБУ він працював з березня 2017 року. До цього — у різних підрзоділах МВС, таких як Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків та підрозділи з боротьби з економічною злочинністю.

