Орест Мандзій очолив Державну митну службу України

10 квітня стало відомо, що Кабінет міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.
Головні тези:
- Орест Мандзій має вищу юридичну освіту та досвід роботи у Національному антикорупційному бюро.
- Одним із головних завдань глави ДМСУ є модернізація митної системи для забезпечення фінансової стійкості держави.
Орест Мандзій став головою ДМСУ
З офіційною заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.
За її словами, Кабінет міністрів України розраховує на те, що ноий глава ДМСУ продовжить реформи митної служби.
Одне з його головних завдань наразі — формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.
Хто такий Орест Мандзій
Він народився у Львові та здобув там вищу юридичну освіту.
Магістерський ступінь має за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".
До призначення на цю посаду главу ДМСУ він працював керівником підрозділу у Національному антикорупційному бюро.
