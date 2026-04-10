Стармер публічно присоромив Трампа та Путіна через ситуацію в енергетиці
Категорія
Економіка
Дата публікації

Стармер
Read in English
Джерело: Sky News

За словами британського лідера Кіра Стармера, він втомився від того, що дії американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна спричиняють стрімкий ріст цін на енергоносії.

Головні тези:

  • Кір Стармер виступає за енергетичну незалежність Британії.
  • Зростання цін на енергоносії спровокувало нову кризу в Європі та поза її межами.

Стармер поскаржився на дії Трампа та Путіна

З заявою з цього приводу британський лідер виступив під час свого візиту на Близький Схід.

За словами Кіра Стармера, його країна повинна отримати енергетичну незалежність на тлі геополітичної нестабільності.

Мене втомило, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за енергію то зростають, то падають, так само як і рахунки бізнесу — через дії Путіна чи Трампа у світі. І ми кажемо людям і бізнесу: "Ми просто повинні змиритися з тим, що залежимо від міжнародного ринку".

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії

Що важливо розуміти, на тлі останніх подій на світовому енергетичному ринку влада Латвії запропонувала на три місяці знизити ціни на залізничні квитки.

Це, мовляв, може допомогти населенню пройти період подорожчання бензину й пального.

Ба більше, одразу кілька міністрів фінансів країн ЄС закликають ввести податок на надприбутки енергетичних компаній у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?