Кремль уже готується до поразки Орбана на угорських виборах

Згідно з даними видання "Медуза", команда російського диктатора Володимира Путіна уже намагається змиритися з думкою, що партія угорського лідера Віктора Орбана “Фідес” не зможе перемогти на майбутніх виборах, навіть попри втручання Москви у цей процес.
Головні тези:
- Журналісти поспілкувалися з політтехнологом, що співпрацює з Кремлем.
- Він розкрив план Москви у разі поразки Орбана.
Путін може втратити ще одного союзника
Віктор Орбан уже багато років поспіль залишається одним з головних поплвчників російського диктатора.
Саме тому, команда Путіна робила все можливе, щоб той залишився при владі після квітневих виборів в Угорщині.
Однак уже зараз Кремль визнає, що його зусилля, найімовірніше, були марними.
Журналісти також поспілкувалися з політтехнологом, що співпрацює з Кремлем, — він говорив на умовах анонімності.
За словами останнього, якщо Орбан все-таки програє, то у Росії цю подію представлять як ще одну "кольорову революцію, організовану ЄС".
Що також цікаво, для Путіна винним виставлять самого Орбана і його команду, які "навіть з російською підтримкою нічого не змогли".
