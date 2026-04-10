Кремль уже готується до поразки Орбана на угорських виборах
Кремль уже готується до поразки Орбана на угорських виборах

Згідно з даними видання "Медуза", команда російського диктатора Володимира Путіна уже намагається змиритися з думкою, що партія угорського лідера Віктора Орбана “Фідес” не зможе перемогти на майбутніх виборах, навіть попри втручання Москви у цей процес.

  • Журналісти поспілкувалися з політтехнологом, що співпрацює з Кремлем.
  • Він розкрив план Москви у разі поразки Орбана.

Путін може втратити ще одного союзника

Віктор Орбан уже багато років поспіль залишається одним з головних поплвчників російського диктатора.

Саме тому, команда Путіна робила все можливе, щоб той залишився при владі після квітневих виборів в Угорщині.

Однак уже зараз Кремль визнає, що його зусилля, найімовірніше, були марними.

Надії на те, що Орбан і його технологи зможуть переламати ситуацію і перемогти на виборах за партійними списками, спершу були. Потім бажаним сценарієм стала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз допускають, що і цього не буде, — заявив один із інсайдерів.

Журналісти також поспілкувалися з політтехнологом, що співпрацює з Кремлем, — він говорив на умовах анонімності.

За словами останнього, якщо Орбан все-таки програє, то у Росії цю подію представлять як ще одну "кольорову революцію, організовану ЄС".

Що також цікаво, для Путіна винним виставлять самого Орбана і його команду, які "навіть з російською підтримкою нічого не змогли".

