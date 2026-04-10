Кремль уже готовится к поражению Орбана на венгерских выборах

Согласно данным издания "Медуза", команда российского диктатора Владимира Путина уже пытается смириться с мнением, что партия венгерского лидера Виктора Орбана "Фидес" не сможет победить на предстоящих выборах, даже несмотря на вмешательство Москвы в этот процесс.

Путин может потерять еще одного союзника

Виктор Орбан уже много лет остается одним из главных соратников российского диктатора.

Именно поэтому команда Путина делала все возможное, чтобы тот остался у власти после апрельских выборов в Венгрии.

Однако уже сейчас Кремль признает, что его усилия, скорее всего, были напрасны.

Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и победить на выборах по партийным спискам, сначала были. Затем желаемым сценарием стала считаться победа на основе одномандатных округов. Сейчас допускают, что и этого не будет, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Журналисты также пообщались с политтехнологом Кремля — он говорил на условиях анонимности.

По словам последнего, если Орбан все-таки проиграет, то в России это событие представят как еще одну "цветную революцию, организованную ЕС".