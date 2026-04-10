Кремль уже готовится к поражению Орбана на венгерских выборах

Согласно данным издания "Медуза", команда российского диктатора Владимира Путина уже пытается смириться с мнением, что партия венгерского лидера Виктора Орбана "Фидес" не сможет победить на предстоящих выборах, даже несмотря на вмешательство Москвы в этот процесс.
Главные тезисы
- Журналисты пообщались с политтехнологом, который сотрудничает с Кремлем.
- Он раскрыл план Москвы в случае поражения Орбана.
Путин может потерять еще одного союзника
Виктор Орбан уже много лет остается одним из главных соратников российского диктатора.
Именно поэтому команда Путина делала все возможное, чтобы тот остался у власти после апрельских выборов в Венгрии.
Однако уже сейчас Кремль признает, что его усилия, скорее всего, были напрасны.
Журналисты также пообщались с политтехнологом Кремля — он говорил на условиях анонимности.
По словам последнего, если Орбан все-таки проиграет, то в России это событие представят как еще одну "цветную революцию, организованную ЕС".
Что также интересно, для Путина виновным выставят самого Орбана и его команду, которые даже с российской поддержкой не смогли победить.
