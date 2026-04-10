Сын Байдена вызвал сыновей Трампа на бой в клетке — видео

Сын экс-президента США Джо Байдена — Хантер — публично вызвал на бой в клетке сыновей действующего американского лидера Дональда Трампа — Эрика и Дональда-младшего.
Главные тезисы
- Медиакомпания Channel 5 намерена организовать весь поединок.
- Сыновья Трампа пока не ответили на этот публичный вызов.
Хантер Байден настроен сразиться с сыновьями Трампа
Как удалось узнать журналистам, весь мир уже в скором времени может увидеть крайне странный поединок — он может состояться в канун празднования 250-летия независимости США.
По словам Хантера Байдена, ему позвонил по телефону руководитель медиакомпании Channel 5.
Последний четко дал понять, что намерен организовать поединок Хантера с сыновьями Трампа.
Как уже упоминалось ранее, Белый Дом планировал провести сражение с участием бойцов UFC 14 июня в рамках мероприятий ко Дню независимости США.
