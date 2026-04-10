Сын Байдена вызвал сыновей Трампа на бой в клетке — видео

Сын экс-президента США Джо Байдена — Хантер — публично вызвал на бой в клетке сыновей действующего американского лидера Дональда Трампа — Эрика и Дональда-младшего.

Как удалось узнать журналистам, весь мир уже в скором времени может увидеть крайне странный поединок — он может состояться в канун празднования 250-летия независимости США.

По словам Хантера Байдена, ему позвонил по телефону руководитель медиакомпании Channel 5.

Последний четко дал понять, что намерен организовать поединок Хантера с сыновьями Трампа.

Думаю, он пытается организовать бой в клетке — я против Эрика и Дона-младшего... Я сказал ему, что согласен на все 100%, если он сможет это организовать. А если нет — я все равно приду, — рассказал представителям СМИ Хантер Байден.

Как уже упоминалось ранее, Белый Дом планировал провести сражение с участием бойцов UFC 14 июня в рамках мероприятий ко Дню независимости США.