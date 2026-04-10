Дело Эпштейна. Мелания Трамп ответила на громкие обвинения

Первая леди США Мелания Трамп категорически отрицает слухи о связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, в том числе и в отношении детей. Она также утверждает, что не знакома с его сообщницей Гислайном Максвеллом.

Мелания Трамп не считает себя виновной

Жена президента США публично призывает провести слушания в Конгрессе для жертв сексуального насилия, связанных с Эпштейном.

На этом фоне она прокомментировала слухи, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональдом Трампом.

По словам самой Мелании, это лишь "подлые попытки" опозорить ее репутацию.

Первая леди США продолжает уверять, что не являлась жертвой Эпштейна. Она заявила, что их пути пересеклись в 2000 году, однако это было кратковременно.

Я никогда не знала о преступлениях Эпштейна в отношении своих жертв. Я никогда не была к этому причастна ни в одном статусе. Я не была участницей. Мелания Трамп Первая леди США

Более того, она утверждает, что не знала Гислайн Максвелл — заключенную приспешницу Эпштейна.