Дело Эпштейна. Мелания Трамп ответила на громкие обвинения
Источник:  BBC

Первая леди США Мелания Трамп категорически отрицает слухи о связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, в том числе и в отношении детей. Она также утверждает, что не знакома с его сообщницей Гислайном Максвеллом.

Главные тезисы

  • По словам Мелании, у каждой женщины должна быть возможность рассказать свою историю публично.
  • Несмотря на это, мисс Трамп не признает свою причастность к преступлениям Эпштейна.

Жена президента США публично призывает провести слушания в Конгрессе для жертв сексуального насилия, связанных с Эпштейном.

На этом фоне она прокомментировала слухи, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональдом Трампом.

По словам самой Мелании, это лишь "подлые попытки" опозорить ее репутацию.

Первая леди США продолжает уверять, что не являлась жертвой Эпштейна. Она заявила, что их пути пересеклись в 2000 году, однако это было кратковременно.

Я никогда не знала о преступлениях Эпштейна в отношении своих жертв. Я никогда не была к этому причастна ни в одном статусе. Я не была участницей.

Мелания Трамп

Более того, она утверждает, что не знала Гислайн Максвелл — заключенную приспешницу Эпштейна.

Мелания признала, что в 2002 году состоялась электронная переписка между ними, однако, мол, она была "случайной".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Билл Гейтс публично покаялся за связи с Эпштейном и измены с россиянами
Билл Гейтс отважился на откровенные признания
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дело Эпштейна. Трампа обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки
Трамп снова оказался в эпицентре скандала
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дело Эпштейна. Кронпринцесса Норвегии уверяет, что ее обманули
Кронпринцесса Норвегии пытается спасти свою репутацию

