Дело Эпштейна. Мелания Трамп ответила на громкие обвинения

Первая леди США Мелания Трамп категорически отрицает слухи о связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, в том числе и в отношении детей. Она также утверждает, что не знакома с его сообщницей Гислайном Максвеллом.
Главные тезисы
- По словам Мелании, у каждой женщины должна быть возможность рассказать свою историю публично.
- Несмотря на это, мисс Трамп не признает свою причастность к преступлениям Эпштейна.
Мелания Трамп не считает себя виновной
Жена президента США публично призывает провести слушания в Конгрессе для жертв сексуального насилия, связанных с Эпштейном.
На этом фоне она прокомментировала слухи, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональдом Трампом.
По словам самой Мелании, это лишь "подлые попытки" опозорить ее репутацию.
Первая леди США продолжает уверять, что не являлась жертвой Эпштейна. Она заявила, что их пути пересеклись в 2000 году, однако это было кратковременно.
Более того, она утверждает, что не знала Гислайн Максвелл — заключенную приспешницу Эпштейна.
Мелания признала, что в 2002 году состоялась электронная переписка между ними, однако, мол, она была "случайной".
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-