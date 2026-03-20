Дело Эпштейна. Кронпринцесса Норвегии уверяет, что ее обманули

Кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит, которая является одной из фигуранток скандального дела Эпштейна, выступила с новым заявлением по этому поводу. Она начала утверждать, что была обманута американским финансистом, которого обвиняют в сексуальных преступлениях, в том числе и в отношении детей.

Кронпринцесса Норвегии пытается спасти свою репутацию

По словам Мэтте-Марит, она познакомилась с Эпштейном через нескольких своих знакомых.

Кронпринцесса начала утверждать, что они в тот момент работали в организациях и проектах, связанных с глобальным здравоохранением.

Она также заверила журналистов, что теперь "хотел бы, чтобы этого знакомства никогда не было".

Несмотря на это, Мэтте-Марит не собирается признавать себя ответственной за то, что тогда в прошлом не проверила более тщательно, кем является Джеффри Эпштейн, и за то, что подверглась "манипуляции и обману".

Кронприцесса также добавила, что не видит никаких оснований считать себя причастной к сексуальным преступлениям Эпштейна.

Она якобы питает надежду на то, что жертвы насилия смогут дождаться справедливости.