Дело Эпштейна. Кронпринцесса Норвегии уверяет, что ее обманули
Источник:  NRK

Кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит, которая является одной из фигуранток скандального дела Эпштейна, выступила с новым заявлением по этому поводу. Она начала утверждать, что была обманута американским финансистом, которого обвиняют в сексуальных преступлениях, в том числе и в отношении детей.

Главные тезисы

  • Она уверяет, что их с Эпштейном общение было исключительно дружеским.
  • Мэтте-Марит не считает себя виновной в преступлениях, совершенных финансистом.

Кронпринцесса Норвегии пытается спасти свою репутацию

По словам Мэтте-Марит, она познакомилась с Эпштейном через нескольких своих знакомых.

Кронпринцесса начала утверждать, что они в тот момент работали в организациях и проектах, связанных с глобальным здравоохранением.

Она также заверила журналистов, что теперь "хотел бы, чтобы этого знакомства никогда не было".

Несмотря на это, Мэтте-Марит не собирается признавать себя ответственной за то, что тогда в прошлом не проверила более тщательно, кем является Джеффри Эпштейн, и за то, что подверглась "манипуляции и обману".

Кронприцесса также добавила, что не видит никаких оснований считать себя причастной к сексуальным преступлениям Эпштейна.

Она якобы питает надежду на то, что жертвы насилия смогут дождаться справедливости.

Все, кого я встречала рядом с Эпштейном, были взрослыми. Я не видела ничего противоправного, — уверяет кронпринцесса.

