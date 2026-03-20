Справа Епштейна. Кронпринцеса Норвегії запевняє, що її обманули
Кронпринцеса Норвегії намагається врятувати свою репутацію
Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, яка стала однією із фігуранток скандальної справи Епштейна, виступила з новою заявою з цього приводу. Вона почала стверджувати, що була обдуреною американським фінансистом, якого звинувачують у сексуальних злочинах, зокрема й щодо дітей.

  • Вона запевняє, що їхнє з Епштейном спілкування було винятково дружнім.
  • Метте-Маріт не вважає себе винною у злочинах, які скоював фінансист.

Кронпринцеса Норвегії намагається врятувати свою репутацію

За словами Метте-Маріт, вона познайомилася з Епштейном через кількох своїх знайомих.

Кронпринцеса почала стверджувати, що вони на той момент працювали в організаціях та проєктах, пов’язаних з глобальною охороною здоров’я.

Вона також запевнила журналістів, що тепер "хотіла би, щоб цього знайомства ніколи не сталося".

Попри це, Метте-Маріт не збирається визнавати себе відповідальною за те, що тоді у минулому не перевірила більш ретельно, ким є Джеффрі Епштейн, і за те, що піддалася на "маніпуляції і обман".

Кронприцеса також додала, що не бачить жодних підстав вважати себе причетною до сексуальних злочинів Епштейна.

Вона, мовляв, плекає надію на те, що жертви насильства зможуть дочекатися справедливості.

Усі, кого я зустрічала поруч з Епштейном, були дорослими. Я не бачила нічого протиправного, — запевняє кронпринцеса.

