Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, яка стала однією із фігуранток скандальної справи Епштейна, виступила з новою заявою з цього приводу. Вона почала стверджувати, що була обдуреною американським фінансистом, якого звинувачують у сексуальних злочинах, зокрема й щодо дітей.
Головні тези:
- Вона запевняє, що їхнє з Епштейном спілкування було винятково дружнім.
- Метте-Маріт не вважає себе винною у злочинах, які скоював фінансист.
Кронпринцеса Норвегії намагається врятувати свою репутацію
За словами Метте-Маріт, вона познайомилася з Епштейном через кількох своїх знайомих.
Кронпринцеса почала стверджувати, що вони на той момент працювали в організаціях та проєктах, пов’язаних з глобальною охороною здоров’я.
Вона також запевнила журналістів, що тепер "хотіла би, щоб цього знайомства ніколи не сталося".
Попри це, Метте-Маріт не збирається визнавати себе відповідальною за те, що тоді у минулому не перевірила більш ретельно, ким є Джеффрі Епштейн, і за те, що піддалася на "маніпуляції і обман".
Кронприцеса також додала, що не бачить жодних підстав вважати себе причетною до сексуальних злочинів Епштейна.
Вона, мовляв, плекає надію на те, що жертви насильства зможуть дочекатися справедливості.
