Справа Епштейна. Меланія Трамп відповіла на гучні звинувачення

Перша леді США Меланія Трамп категорично заперечує чутки про зв'язки з покійним американським фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, зокрема й щодо дітей. Вона також стверджує, що не знайома з його спільницею Гіслайн Максвелл.
Головні тези:
- За словами Меланії, кожна жінка повинна мати можливість розповісти свою історію публічно.
- Попри це, міс Трамп не визнає своєї причетності до злочинів Епштейна.
Меланія Трамп не вважає себе винною
Дружина президента США публічно закликає провести слухання в Конгресі для жертв сексуальної насильства, пов’язаних з Епштейном.
На цьому тлі вона прокоментувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з Дональдом Трампом.
За словами самої Меланії, це лише "підлі спроби” зганьбити її репутацію.
Перша леді США продовжує запевняти, що не була жертвою Епштейна. Вона заявила, що їхні шляхи перетнулися у 2000 році, однак це було короткочасно.
Ба більше, вона стверджує, що не знала Гіслайн Максвелл — ув’язнену поплічницю Епштейна.
Меланія визнала, що у 2002 році відбулося електронне листування між ними, однак, мовляв, воно було "випадковим”.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-