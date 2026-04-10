Справа Епштейна. Меланія Трамп відповіла на гучні звинувачення

Перша леді США Меланія Трамп категорично заперечує чутки про зв'язки з покійним американським фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, зокрема й щодо дітей. Вона також стверджує, що не знайома з його спільницею Гіслайн Максвелл.

Меланія Трамп не вважає себе винною

Дружина президента США публічно закликає провести слухання в Конгресі для жертв сексуальної насильства, пов’язаних з Епштейном.

На цьому тлі вона прокоментувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з Дональдом Трампом.

За словами самої Меланії, це лише "підлі спроби” зганьбити її репутацію.

Перша леді США продовжує запевняти, що не була жертвою Епштейна. Вона заявила, що їхні шляхи перетнулися у 2000 році, однак це було короткочасно.

Я ніколи не знала про зловживання Епштейна щодо своїх жертв. Я ніколи не була до цього причетна в жодному статусі. Я не була учасницею. Меланія Трамп Перша леді США

Ба більше, вона стверджує, що не знала Гіслайн Максвелл — ув’язнену поплічницю Епштейна.