Син Байдена викликав синів Трампа на бій у клітці — відео
Син Байдена викликав синів Трампа на бій у клітці — відео

Гантер Байден налаштований битися з синами Трампа
Джерело:  Reuters

Син експрезидента США Джо Байдена — Гантер — публічно викликав на бій у клітці синів чинного американського лідера Дональда Трампа — Еріка та Дональда-молодшого. 

Головні тези:

  • Медіакомпанія Channel 5 має намір організувати увесь поєдинок.
  • Сини Трампа поки не відповіли на цей публічний виклик.

Гантер Байден налаштований битися з синами Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, увесь світ вже незабаром може побачити вкрай дивний поєдинок — він може відбутися напередодні святкування 250-річчя незалежності США.

За словами Гантера Байдена, йому зателефонував керівник медіакомпанії Channel 5.

Останній чітко дав зрозуміти, що має намір організувати поєдинок Гантера з синами Трампа.

Думаю, що він намагається організувати бій у клітці — я проти Еріка та Дона-молодшого... Я сказав йому, що згоден на всі 100%, якщо він зможе це організувати. А якщо ні — я все одно прийду, — розповів представникам ЗМІ Гантер Байден.

Як уже згадувалося раніше, Білий Дім планував провести бій за участі бійців UFC 14 червня в рамках заходів до Дня незалежності США.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО дурить Трампа заради перемоги України у війні
Рютте
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Справа Епштейна. Меланія Трамп відповіла на гучні звинувачення
Меланія Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер публічно присоромив Трампа та Путіна через ситуацію в енергетиці
Стармер

