Син Байдена викликав синів Трампа на бій у клітці — відео

Син експрезидента США Джо Байдена — Гантер — публічно викликав на бій у клітці синів чинного американського лідера Дональда Трампа — Еріка та Дональда-молодшого.
Головні тези:
- Медіакомпанія Channel 5 має намір організувати увесь поєдинок.
- Сини Трампа поки не відповіли на цей публічний виклик.
Гантер Байден налаштований битися з синами Трампа
Як вдалося дізнатися журналістам, увесь світ вже незабаром може побачити вкрай дивний поєдинок — він може відбутися напередодні святкування 250-річчя незалежності США.
За словами Гантера Байдена, йому зателефонував керівник медіакомпанії Channel 5.
Останній чітко дав зрозуміти, що має намір організувати поєдинок Гантера з синами Трампа.
Як уже згадувалося раніше, Білий Дім планував провести бій за участі бійців UFC 14 червня в рамках заходів до Дня незалежності США.
