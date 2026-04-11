Трамп приказал готовиться ко второму раунду войны против Ирана
Трамп готов продолжить войну на Ближнем Востоке
Источник:  The New York Post

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил СМИ, что приказал американским военным кораблям перезаряжаться "лучшими боеприпасами" для возобновления ударов по Ирану, если мирные переговоры завершатся провалом.

Главные тезисы

  • Трамп продолжает публично запугивать Иран продолжением войны.
  • Результаты мирных переговоров будут известны сегодня-завтра.

Журналисты обращают внимание на то, что в Пакистане должны пройти мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Американскую сторону представят вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

СМИ уже поинтересовались у президента США, рассчитывает ли он на успех этой встречи.

По словам главы Белого дома, об этом станет известно "приблизительно через 24 часа".

На этом фоне Трамп четко дал понять, что настроен разблокировать Ормузский пролив силой, если переговоры не принесут желаемого результата.

Президент США подчеркнул, что его армия уже начала процесс перезагрузки для продолжения войны на Ближнем Востоке.

Мы загружаем на корабли лучшие боеприпасы, лучшее оружие из всех когда-либо созданных — даже лучшее, чем использовали до этого. И если у нас не будет соглашения, мы его используем, и мы используем его очень эффективно.

Дональд Трамп

Президент США

