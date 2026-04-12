Вэнс объявил о провале переговоров США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс официально подтвердил, что длительные переговоры с Ираном не привели к заключению соглашения об окончательном завершении войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Переговоры продолжались 21 час.
- Иран не намерен выполнять все требования США.
США и Иран не смогли прийти к согласию
11 апреля в Исламабаде состоялись мирные переговоры между США и Ираном, посредником в которых был Пакистан.
По словам Венса, в рамках этой встречи команда Трампа провела "ряд содержательных обсуждений с иранской стороной".
Несмотря на это, он признал, что у него есть "плохая новость" — она заключается в том, что договориться о завершении войны Вашингтону и Тегерану не удалось.
На этом фоне соратник Трампа уточнил, что мирные переговоры продолжались 21 час.
Американские власти до сих пор делают все возможное, чтобы Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие, однако пока эти усилия напрасны.
