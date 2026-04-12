Вэнс объявил о провале переговоров США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс официально подтвердил, что длительные переговоры с Ираном не привели к заключению соглашения об окончательном завершении войны на Ближнем Востоке.

США и Иран не смогли прийти к согласию

11 апреля в Исламабаде состоялись мирные переговоры между США и Ираном, посредником в которых был Пакистан.

По словам Венса, в рамках этой встречи команда Трампа провела "ряд содержательных обсуждений с иранской стороной".

Несмотря на это, он признал, что у него есть "плохая новость" — она заключается в том, что договориться о завершении войны Вашингтону и Тегерану не удалось.

Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к согласию. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Итак, мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

На этом фоне соратник Трампа уточнил, что мирные переговоры продолжались 21 час.