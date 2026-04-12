Вэнс объявил о провале переговоров США и Ирана
Источник:  CNN

Вице-президент США Джей Ди Вэнс официально подтвердил, что длительные переговоры с Ираном не привели к заключению соглашения об окончательном завершении войны на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Переговоры продолжались 21 час.
  • Иран не намерен выполнять все требования США.

США и Иран не смогли прийти к согласию

11 апреля в Исламабаде состоялись мирные переговоры между США и Ираном, посредником в которых был Пакистан.

По словам Венса, в рамках этой встречи команда Трампа провела "ряд содержательных обсуждений с иранской стороной".

Несмотря на это, он признал, что у него есть "плохая новость" — она заключается в том, что договориться о завершении войны Вашингтону и Тегерану не удалось.

Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к согласию. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Итак, мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения.

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

На этом фоне соратник Трампа уточнил, что мирные переговоры продолжались 21 час.

Американские власти до сих пор делают все возможное, чтобы Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие, однако пока эти усилия напрасны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер публично пристыдил Трампа и Путина из-за ситуации в энергетике
Стармер пожаловался на действия Трампа и Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп приказал готовиться ко второму раунду войны против Ирана
Трамп готов продолжить войну на Ближнем Востоке
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Услуга всему миру от США". Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива
Трамп

