"Услуга всему миру от США". Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начинают процесс разминирования Ормузского пролива. Тем временем стало известно, что через пролив прошли корабли ВМС США.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива как услуге для стран всего мира.
- Проанализирована ситуация вокруг прохождения американскими военными кораблями Ормузского пролива в контексте обеспечения свободы судоходства.
Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива
Об этом говорится в посту Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп написал, что "фейковые СМИ полностью потеряли доверие", поскольку из-за "синдрома ненависти к Трампу" любят говорить, что Иран "побеждает".
Сам лидер США указывает, что это не так, что на самом деле Иран проигрывает и "проигрывает очень крупно".
По его словам, единственное, что осталось в Иране, так это угроза того, что корабль может "зацепиться" за одну из морских мин в Ормузском проливе. Здесь же Трамп добавил, что все 28 минных тральщиков Тегерана уже на дне моря, а также анонсировал разминирование пролива.
Тем временем журналист Axios Барак Равид пишет, что по словам его источника, "несколько кораблей ВМС США" пересекли сегодня Ормузский пролив.
Этот шаг не был согласован с Ираном. Это первый случай пересечения американскими военными кораблями Ормузского пролива с начала войны.
Позже журналист Барак Равид совершил еще один пост. Его источник сообщил, что военные корабли США пересекли Ормузский пролив с востока на запад, войдя в Персидский залив, а затем вернулись к востоку через пролив в Аравийское море.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-