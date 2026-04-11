"Услуга всему миру от США". Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начинают процесс разминирования Ормузского пролива. Тем временем стало известно, что через пролив прошли корабли ВМС США.

Об этом говорится в посту Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп написал, что "фейковые СМИ полностью потеряли доверие", поскольку из-за "синдрома ненависти к Трампу" любят говорить, что Иран "побеждает".

Сам лидер США указывает, что это не так, что на самом деле Иран проигрывает и "проигрывает очень крупно".

Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху! Дональд Трамп Президент США

По его словам, единственное, что осталось в Иране, так это угроза того, что корабль может "зацепиться" за одну из морских мин в Ормузском проливе. Здесь же Трамп добавил, что все 28 минных тральщиков Тегерана уже на дне моря, а также анонсировал разминирование пролива.

Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива как услугу странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы проделать эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтевозы из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью.

Тем временем журналист Axios Барак Равид пишет, что по словам его источника, "несколько кораблей ВМС США" пересекли сегодня Ормузский пролив.

Этот шаг не был согласован с Ираном. Это первый случай пересечения американскими военными кораблями Ормузского пролива с начала войны.

Позже журналист Барак Равид совершил еще один пост. Его источник сообщил, что военные корабли США пересекли Ормузский пролив с востока на запад, войдя в Персидский залив, а затем вернулись к востоку через пролив в Аравийское море.