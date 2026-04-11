"Послуга усьому світу від США". Трамп заявив про початок розмінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати починають процес розмінування Ормузької протоки. Тим часом стало відомо, що через протоку пройшли кораблі ВМС США.
Головні тези:
- Дональд Трамп оголосив початок розмінування Ормузької протоки та надав послугу країнам усього світу.
- Проаналізовано ситуацію навколо чергового перетину американськими військовими кораблями Ормузької протоки у контексті забезпечення свободи судноплавства.
Трамп заявив про початок розмінування Ормузької протоки
Про це йдеться у пості Трампа в соцмережі Truth Social.
Трамп написав, що "фейкові ЗМІ повністю втратили довіру", оскільки через "синдром ненависті до Трампа" люблять говорити, що Іран "перемагає".
Сам лідер США вказує, що це не так, і що насправді Іран програє і "програє дуже крупно".
За його словами, єдине, що залишилося в Ірану, так це загроза того, що корабель може "зачепитися" за одну з морських мін в Ормузькій протоці. Тут же Трамп додав, що всі 28 мінних тральщиків Тегерана вже на дні моря, а також анонсував розмінування протоки.
Тим часом журналіст Axios Барак Равід пише, що за словами його джерела, "кілька кораблів ВМС США" перетнули сьогодні Ормузьку протоку.
Цей крок не був узгоджений з Іраном. Це перший випадок перетину американськими військовими кораблями Ормузької протоки з початку війни.
Пізніше журналіст Барак Равід зробив ще один пост. Його джерело повідомило, що військові кораблі США перетнули Ормузьку протоку зі сходу на захід, увійшовши в Перську затоку, а потім повернулися на схід через протоку в Аравійське море.
