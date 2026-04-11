"Послуга усьому світу від США". Трамп заявив про початок розмінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати починають процес розмінування Ормузької протоки. Тим часом стало відомо, що через протоку пройшли кораблі ВМС США.

Трамп заявив про початок розмінування Ормузької протоки

Про це йдеться у пості Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп написав, що "фейкові ЗМІ повністю втратили довіру", оскільки через "синдром ненависті до Трампа" люблять говорити, що Іран "перемагає".

Сам лідер США вказує, що це не так, і що насправді Іран програє і "програє дуже крупно".

Їхній флот знищено, їхні військово-повітряні сили знищено, їхня зенітна артилерія не існує, радари не працюють, їхні ракетні та безпілотні заводи практично знищено разом із самими ракетами і безпілотниками, і, що найважливіше, їхні багаторічні "лідери" більше не з нами, слава Аллаху! Дональд Трамп Президент США

За його словами, єдине, що залишилося в Ірану, так це загроза того, що корабель може "зачепитися" за одну з морських мін в Ормузькій протоці. Тут же Трамп додав, що всі 28 мінних тральщиків Тегерана вже на дні моря, а також анонсував розмінування протоки.

Зараз ми починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Францією, Німеччиною та багатьма іншими. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно. Однак, що дуже цікаво, порожні нафтовози з багатьох країн прямують до США, щоб завантажитися нафтою.

Пост Трампа

Тим часом журналіст Axios Барак Равід пише, що за словами його джерела, "кілька кораблів ВМС США" перетнули сьогодні Ормузьку протоку.

Цей крок не був узгоджений з Іраном. Це перший випадок перетину американськими військовими кораблями Ормузької протоки з початку війни.

Пізніше журналіст Барак Равід зробив ще один пост. Його джерело повідомило, що військові кораблі США перетнули Ормузьку протоку зі сходу на захід, увійшовши в Перську затоку, а потім повернулися на схід через протоку в Аравійське море.