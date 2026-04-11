Иран не имеет возможности разминировать Ормузский пролив
Иран не имеет возможности разминировать Ормузский пролив

Источник:  The New York Times

Иран не смог открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства, поскольку страна не может обнаружить свои же установившиеся мины.

Главные тезисы

  • Иран не способен самостоятельно разминировать Ормузский пролив из-за сложностей выявления и обезвреживания собственных мин.
  • Некоторые установленные мины способны дрейфовать и перемещаться, усугубляя проблему разминирования.

Иран не способен убрать свои мины из Ормузского пролива

По словам источников, помимо неспособности выявить мины, у страны нет возможности их обезвреживания. Причем некоторые мины установлены таким образом, что позволяет дрейфовать и перемещаться.

Это и стало одной из причин, почему Иран не смог быстро выполнить требование администрации Трампа о разрешении большего потока судов через пролив.

Также 8 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив будет открыт для судов "с учетом технических ограничений". Чиновники США отмечают, что этот комментарий Арагчи был отсылкой к неспособности Ирана быстро обнаружить или обезвредить мины.

Напомним, что в марте Иран использовал небольшие суда для минирования пролива после того, как США и Израиль начали войну против Тегерана.

Мины, а также угроза ударов дронами или ракетами со стороны Ирана, практически полностью сократили поток нефтяных танкеров и других судов через пролив. Это привело к росту цен на энергоносители и предоставило Ирану лучший рычаг в этой войне.

Также NYT указывает, что Иран оставил открытый пролив только для тех судов, которые платят пошлины (до войны проход был всегда бесплатным). В КСИР на этом фоне выпустили предупреждение о возможности столкновения кораблей с морскими минами, а полуофициальные новостные организации опубликовали кадры с указанием безопасных маршрутов.



