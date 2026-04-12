Венс оголосив про провал переговорів США та Ірану
Венс оголосив про провал переговорів США та Ірану

Джерело:  CNN

Віцепрезидент США Джей Ді Венс офіційно підтвердив, що тривалі переговори з Іраном не привели до укладення угоди про остаточне завершення війни на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Переговори тривали 21 годину поспіль.
  • Іран не збирається виконувати всі вимоги США.

США та Іран не змогли дійти згоди

11 квітня в Ісламабаді відбулися мирні перемовини між США та Іраном, посередником у яких був Пакистан.

За словами Венса, у межах цієї зустрічі команда Трампа провела "низку змістовних обговорень з іранською стороною".

Попри це, він визнав, що має "погану новину" — вона полягає в тому, що домовитися про завершення війни Вашингтону та Тегерану не вдалося.

Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

На цьому тлі соратник Трампа уточнив, що мирні перемовни тривали 21 годину.

Американська влада досі робить все можливе, щоб Іран зобовʼязався не розробляти ядерну зброю, однак поки ці зусилля марні.

