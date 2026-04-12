Іран розкрив причину провалу переговорів із США

Мирні перемовини між офіційними Вашингтоном і Тегераном не принесли бажаних результатів через "розбіжність у думках щодо двох-трьох важливих питань".

США та Іран не змогли домовитися

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Ірана.

Зрештою, переговори не призвели до угоди, — визнав речник дипломатичного відомства Есмаїл Багаї в інтерв'ю іранському державному телебаченню.

Однак він не захотів уточнювати, які саме питання не вдалося владнати цього разу.

Багаї звернув увагу на те, що з деяких питань представники США та Ірану "фактично досягли взаєморозуміння".

Він також офіційно підтвердив, що в центрі уваги була ситуація в Ормузькій протоці. Речник не відповів на питання ЗМІ, чи йшлося про ядерну зброю.

Мирні переговори з Іраном уже прокоментував віцепрезидент США Джей Ді Венс: