Трамп і Путін розпочали світову війну нового типу — експерт

Джерело:  The New York Times

Як вважає доцент політичних наук Чиказького університету Пол Пост, просто зараз на міжнародній арені розгортається світова війна нового формату. Усе це відбувається через російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Нова світова війна суттєво відрізняється від того, що світ бачив в 1939-1945 роках.
  • Саме тому її фінал дуже важко спрогнозувати.

Пол Пост звертає увагу на те, що протягом останніх років на міжнародній арені почалося більше воєн, ніж у будь-який інший період з часу закінчення Другої світової війни.

На переконання експерта, це свідчить про те, що ми маємо справу з "новою нормою" наростаючих конфліктів.

Наразі у центрі уваги саме російсько-українська війна та війна на Близькому Сході.

Два великі конфлікти на різних континентах стали аренами стратегічної конкуренції між великими державами, — наголосив Пол Пост.

Ні для кого не секрет, що це “заслуга” російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа.

Одним з найцікавіших моментів є те, що ці війни тісно переплетині між собою, хоча й бойові дії точаться в абсолютно різних регіонах.

За кілька коротких тижнів війни в Україні та Ірані стали вираженням поточної конкуренції великих держав. На обох театрах Росія і Сполучені Штати підтримують супротивників один одного.

