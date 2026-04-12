Трамп і Путін розпочали світову війну нового типу — експерт

Як вважає доцент політичних наук Чиказького університету Пол Пост, просто зараз на міжнародній арені розгортається світова війна нового формату. Усе це відбувається через російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Світова війна вже почалася?

Пол Пост звертає увагу на те, що протягом останніх років на міжнародній арені почалося більше воєн, ніж у будь-який інший період з часу закінчення Другої світової війни.

На переконання експерта, це свідчить про те, що ми маємо справу з "новою нормою" наростаючих конфліктів.

Наразі у центрі уваги саме російсько-українська війна та війна на Близькому Сході.

Два великі конфлікти на різних континентах стали аренами стратегічної конкуренції між великими державами, — наголосив Пол Пост.

Ні для кого не секрет, що це “заслуга” російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа.

Одним з найцікавіших моментів є те, що ці війни тісно переплетині між собою, хоча й бойові дії точаться в абсолютно різних регіонах.