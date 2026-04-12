Трамп погрожує Китаю "великими проблемами" у разі допомоги Ірану

12 квітня американський лідер Дональд Трамп озвучив жорстке попередженню офіційному Пекіну після того, як стало відомо, що Китай хоче таємно передати Ірану військову допомогу.
Головні тези:
- Пекін планує передати Тегерану нові системи протиповітряної оборони.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що команда Трампа залишає Пакистан після невдалих переговорів з Іраном.
Трамп знову намагається залякати Сі
Журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати дані розвідки про те, що Китай планує передати зброю Ірану.
За словами Трампа, якщо це все-таки станеться, то Пекін зіткнеться зі серйозними наслідками.
Попри це, він розповів, чи мав переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Достеменно відомо, що Трамп має намір зустрітися з ним вже на початку наступного місяця в Китаї.
Згідно з даними американських розвідників, Пекін має намір передати Тегерану нові системи протиповітряної оборони уже в найближчому майбутньому.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс уже публічно оголосив, що команда Дональда Трампа залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном після 21 години переговорів.
