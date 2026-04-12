Трамп погрожує Китаю "великими проблемами" у разі допомоги Ірану

12 квітня американський лідер Дональд Трамп озвучив жорстке попередженню офіційному Пекіну після того, як стало відомо, що Китай хоче таємно передати Ірану військову допомогу.

Трамп знову намагається залякати Сі

Журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати дані розвідки про те, що Китай планує передати зброю Ірану.

За словами Трампа, якщо це все-таки станеться, то Пекін зіткнеться зі серйозними наслідками.

Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми. Дональд Трамп Президент США

Попри це, він розповів, чи мав переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Достеменно відомо, що Трамп має намір зустрітися з ним вже на початку наступного місяця в Китаї.

Згідно з даними американських розвідників, Пекін має намір передати Тегерану нові системи протиповітряної оборони уже в найближчому майбутньому.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уже публічно оголосив, що команда Дональда Трампа залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном після 21 години переговорів.