Трамп погрожує Китаю "великими проблемами" у разі допомоги Ірану
Джерело:  CNN

12 квітня американський лідер Дональд Трамп озвучив жорстке попередженню офіційному Пекіну після того, як стало відомо, що Китай хоче таємно передати Ірану військову допомогу.

Головні тези:

  • Пекін планує передати Тегерану нові системи протиповітряної оборони.
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що команда Трампа залишає Пакистан після невдалих переговорів з Іраном.

Журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати дані розвідки про те, що Китай планує передати зброю Ірану.

За словами Трампа, якщо це все-таки станеться, то Пекін зіткнеться зі серйозними наслідками.

Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми.

Дональд Трамп

Президент США

Попри це, він розповів, чи мав переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Достеменно відомо, що Трамп має намір зустрітися з ним вже на початку наступного місяця в Китаї.

Згідно з даними американських розвідників, Пекін має намір передати Тегерану нові системи протиповітряної оборони уже в найближчому майбутньому.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уже публічно оголосив, що команда Дональда Трампа залишає Пакистан, не досягнувши угоди з Іраном після 21 години переговорів.

І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди, — заявив Венс.

