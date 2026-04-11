Трамп вчергове висловив підтримку Орбану перед виборами в Угорщині
Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Угорщині економічну підтримку, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан цього потребуватиме.

Трамп знову підтримав Орбана

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Таким чином Трамп вчергове висловив підтримку Орбану і його партії "Фідес" перед вирішальним днем голосування на парламентських виборах 12 квітня.

Моя адміністрація готова задіяти всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили раніше для наших великих союзників, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть.

Президент США

За словами Трампа, його адміністрація рада "інвестувати в майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше лідерство Орбана".

За два дні до угорських виборів Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

