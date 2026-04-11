Трамп вчергове висловив підтримку Орбану перед виборами в Угорщині

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Угорщині економічну підтримку, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан цього потребуватиме.
Головні тези:
- Трамп висловив підтримку угорському прем'єру Орбану перед виборами у Угорщині.
- Президент США обіцяв надати економічну підтримку країні при необхідності.
Трамп знову підтримав Орбана
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.
Таким чином Трамп вчергове висловив підтримку Орбану і його партії "Фідес" перед вирішальним днем голосування на парламентських виборах 12 квітня.
За словами Трампа, його адміністрація рада "інвестувати в майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше лідерство Орбана".
За два дні до угорських виборів Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-