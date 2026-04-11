Трамп в очередной раз выразил поддержку Орбану перед выборами в Венгрии

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать Венгрии экономическую поддержку, если премьер-министр Виктор Орбан в этом будет нуждаться.

Трамп снова поддержал Орбана

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Таким образом, Трамп в очередной раз выразил поддержку Орбану и его партии "Фидес" перед решающим днем голосования на парламентских выборах 12 апреля.

Моя администрация готова задействовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали раньше для наших великих союзников, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-нибудь в этом будут нуждаться. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, его администрация рада "инвестировать в будущее процветание, которое обеспечит дальнейшее лидерство Орбана".