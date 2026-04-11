Трамп в очередной раз выразил поддержку Орбану перед выборами в Венгрии

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать Венгрии экономическую поддержку, если премьер-министр Виктор Орбан в этом будет нуждаться.
Главные тезисы
- Дональд Трамп пообещал оказать экономическую поддержку Венгрии, если премьер-министру Орбану потребуется помощь.
- Трамп выразил явную поддержку Орбану и партии 'Фидес' перед парламентскими выборами в Венгрии.
Трамп снова поддержал Орбана
Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.
Таким образом, Трамп в очередной раз выразил поддержку Орбану и его партии "Фидес" перед решающим днем голосования на парламентских выборах 12 апреля.
По словам Трампа, его администрация рада "инвестировать в будущее процветание, которое обеспечит дальнейшее лидерство Орбана".
За два дня до венгерских выборов Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".
