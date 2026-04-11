Администрация Трампа представила проект гигантской триумфальной арки в Вашингтоне
Источник:  The New York Times

Администрация президента США Дональда Трампа представила Комиссии по изобразительному искусству (CFA) проект 76-метровой триумфальной арки, которая должна появиться на мемориальной развязке у Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне.

Главные тезисы

  • Проект гигантской триумфальной арки в Вашингтоне представлен администрацией Трампа в честь 250-летия Америки.
  • Арка включает орлов, ангела и лозунги One Nation Under God и Liberty and Justice for All.
  • Строительство арки вызвало споры и протесты, включая возражения демократов и ветеранов войны во Вьетнаме.

Арка Трампа: что собираются строить в Вашингтоне

Комиссия рассмотрит проект на своем заседании на следующей неделе.

Трамп предложил построить арку, которая будет возвышаться на круговом перекрестке в Вашингтоне на противоположном берегу реки от Мемориала Линкольна, как способ отпраздновать 250-летие Америки и укрепить свое наследие как президента.

На визуализациях арка изображена с двумя орлами и золотым крылатым ангелом на вершине, в некоторой степени напоминающей Триумфальную арку в Париже. С одной стороны над аркой видны слова "One Nation Under God" (Одна нация под Божьим покровом), а с другой — "Liberty and Justice for All" (Свобода и справедливость для всех).

Трамп продемонстрировал макеты предлагаемой арки в октябре прошлого года на ужине по сбору средств, посвященной еще одному из его проектов по изменению вида Вашингтона — запланированному бальному залу Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов.

Президент тогда говорил, что ангел на вершине макетов — это Статуя Свободы.

Презентация проекта арки состоялась на фоне того, как демократы упрекнули президента в связи с принятием иностранных пожертвований на строительство бального зала.

Группа ветеранов войны во Вьетнаме также подала иск с целью остановить строительство арки ссылаясь на полномочия Конгресса и утверждая, что арка закроет вид между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем.

Напомним, стоимость бального зала постоянно росла — от $200 млн до последней отметки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем снес все восточное крыло.

В конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.

