Адміністрація Трампа представила проєкт гігантської тріумфальної арки у Вашингтоні

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила Комісії з образотворчого мистецтва (CFA) проєкт 76-метрової тріумфальної арки, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа пропонує побудувати гігантську тріумфальну арку в Вашингтоні на честь 250-річчя Америки.
- Проєкт арки включає в себе орлів, ангела та гасла One Nation Under God та Liberty and Justice for All.
Арка Трампа: що збираються будувати у Вашингтоні
Комісія розгляне проєкт на своєму засіданні наступного тижня.
Трамп запропонував побудувати арку, яка височітиме на круговому перехресті у Вашингтоні на протилежному березі річки від Меморіалу Лінкольна, як спосіб відсвяткувати 250-річчя Америки та зміцнити свою спадщину як президента.
На візуалізаціях арка зображена з двома орлами та золотим крилатим ангелом на вершині, що певною мірою нагадує Тріумфальну арку в Парижі. З одного боку над аркою видно слова "One Nation Under God" (Одна нація під Божим покровом), а з іншого — "Liberty and Justice for All" (Свобода і справедливість для всіх).
Президент тоді говорив, що ангел на вершині макетів — це Статуя Свободи.
Презентація проєкту арки відбулася на тлі того, як демократи дорікнули президенту у зв'язку з прийняттям іноземних пожертв на будівництво бальної зали.
Група ветеранів війни у В'єтнамі також подала позов з метою зупинити будівництво арки, посилаючись на повноваження Конгресу і стверджуючи, що арка закриє вид між Меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем.
Нагадаємо, вартість бальної зали постійно зростала — від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.
Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-