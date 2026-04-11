Демократи вимагають у Трампа не продовжувати виняток із санкцій для нафти РФ

Група сенаторів-демократів у Конгресі США звернулася до команди американського лідера Дональда Трампа з чіткою вимогою — не продовжувати санкційний виняток для завантаженої на танкери російської нафти.

Демократи намагаються запобігти новим поступкам Трампа Росії

Свої підписи під листом-зверненням до команди Трампа поставили 6 сенаторів, а оприлюднив його демократ Річард Блюменталь.

У ньому йдеться про неприпустимість продовження санкційного винятку для російської нафти через війну на Близькому Сході.

Цей лист уже отримав міністр фінансів США Скот Бессент.

Наполегливо закликаємо міністерство не продовжувати даний дозвіл. Ця політика, хоч і тимчасова та обмежена у масштабі, загрожує наданням Росії безперервного потоку прибутків у час, коли вона активно продовжує війну проти України, і продовжує шкодити США… - йдеться в листі.

За словами демократів-сенаторів, команда Трампа не має права продовжувати послаблювати санкції проти Росії.

Особливо враховуючие те, що саме режим Путіна передає Ірану важливі розвіддані для ударів по американських військових та об’єктах.