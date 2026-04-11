Демократы требуют у Трампа не продлевать исключение из санкций для нефти РФ
Группа сенаторов-демократов в Конгрессе США обратилась к команде американского лидера Дональда Трампа с четким требованием не продолжать санкционное исключение для загруженной на танкеры российской нефти.

  • Демократы призывают Трампа не игнорировать тот факт, что Россия является союзником Ирана.
  • Действия Белого дома подрывают усилия Запада по усилению давления на Кремль.

Демократы пытаются предотвратить новые уступки Трампа России

Свои подписи под письмом-обращением к команде Трампа поставили 6 сенаторов, а обнародовал его демократ Ричард Блюменталь.

В нем идет речь о недопустимости продления санкционного исключения для российской нефти из-за войны войны на Ближнем Востоке.

Это письмо уже получил министр финансов США Скотт Бессент.

Настоятельно призываем министерство не продлевать данное разрешение. Эта политика, хотя и временная и ограниченная в масштабе, грозит предоставлением России непрерывного потока доходов в то время, когда они активно продолжает войну против Украины, и продолжает вредить США… — сказано в письме.

По словам демократов-сенаторов, команда Трампа не имеет права продолжать ослаблять санкции против России.

Особенно учитывая то, что именно режим Путина передает Ирану важные разведданные для ударов по американским военным и объектам.

Авторы письма отмечают, что пролонгирование исключения из санкций подрывает все предыдущие усилия США по созданию экономического давления на страну-агрессорку.

