Трамп угрожает Китаю "большими проблемами" в случае помощи Ирану

12 апреля американский лидер Дональд Трамп озвучил жесткое предупреждение официальному Пекину после того, как стало известно, что Китай хочет тайно передать Ирану военную помощь.

Трамп снова пытается запугать Си

Журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать данные разведки о том, что Китай планирует передать оружие Ирану.

По словам Трампа, если это все-таки произойдет, то Пекин столкнется с серьезными последствиями.

Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы. Дональд Трамп Президент США

Несмотря на это, он рассказал, были ли у него переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Достоверно известно, что Трамп намерен встретиться с ним уже в начале следующего месяца в Китае.

Согласно данным американских разведчиков, Пекин намерен передать Тегерану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшем будущем.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже публично объявил, что команда Дональда Трампа покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном после 21 часа переговоров.