Трамп угрожает Китаю "большими проблемами" в случае помощи Ирану

12 апреля американский лидер Дональд Трамп озвучил жесткое предупреждение официальному Пекину после того, как стало известно, что Китай хочет тайно передать Ирану военную помощь.
Главные тезисы
- Пекин планирует передать Тегерану новые системы противовоздушной обороны.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что команда Трампа покидает Пакистан после неудачных переговоров с Ираном.
Трамп снова пытается запугать Си
Журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать данные разведки о том, что Китай планирует передать оружие Ирану.
По словам Трампа, если это все-таки произойдет, то Пекин столкнется с серьезными последствиями.
Несмотря на это, он рассказал, были ли у него переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
Достоверно известно, что Трамп намерен встретиться с ним уже в начале следующего месяца в Китае.
Согласно данным американских разведчиков, Пекин намерен передать Тегерану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшем будущем.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже публично объявил, что команда Дональда Трампа покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном после 21 часа переговоров.
