Трамп угрожает Китаю "большими проблемами" в случае помощи Ирану
Трамп снова пытается запугать Си
Источник:  CNN

12 апреля американский лидер Дональд Трамп озвучил жесткое предупреждение официальному Пекину после того, как стало известно, что Китай хочет тайно передать Ирану военную помощь.

Главные тезисы

  • Пекин планирует передать Тегерану новые системы противовоздушной обороны.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что команда Трампа покидает Пакистан после неудачных переговоров с Ираном.

Журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать данные разведки о том, что Китай планирует передать оружие Ирану.

По словам Трампа, если это все-таки произойдет, то Пекин столкнется с серьезными последствиями.

Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы.

Дональд Трамп

Президент США

Несмотря на это, он рассказал, были ли у него переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Достоверно известно, что Трамп намерен встретиться с ним уже в начале следующего месяца в Китае.

Согласно данным американских разведчиков, Пекин намерен передать Тегерану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшем будущем.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже публично объявил, что команда Дональда Трампа покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном после 21 часа переговоров.

И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Итак, мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения, — заявил Вэнс.

