Путін може розпочати війну проти Європи навесні 2026 року — експерт
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін
Джерело:  The Washington Post

Як вважає експерт The Washington Post Девід Ігнатіус, уже найближчими тижнями російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в одну або кілька країн Європи, оскільки війна проти України загнала Кремль у глухий кут.

Головні тези:

  • Путін може скористатися моментом, поки Європа ще не встигла переозброїтися.
  • Він також хоче довести, що стаття 5 НАТО втратила свою силу.

Чого далі чекати від Путіна

Експерт звертає увагу на те, що російська економіка опинилася в критичному стані, а про перемогу у війні з Україною годі й мріяти.

На переконання Девіда Ігнатіуса, саме в цей надскладний для Кремля період Путін може наважитися на катастрофічну ескалацію.

Насамперед диктатор може розпочати війну проти Європи. Чому саме зараз? Річ у тім, що європейські країни ще не встигли повністю переозброїтися, а заяви та дії президента США Дональд Трамп створюють розкол у НАТО.

Своїм прогнозом також поділився ексспівробітник національної розвідки США в Росії Юджин Румер:

Вторгнувшись в Україну під хибним приводом необхідності забезпечити безпеку свого західного флангу, Росія готова вийти з війни менш захищеною, більш розлюченою і більш небезпечною для Європи, ніж до війни.

На переконання експерта, російський диктатор дійсно любить ризикувати, тому й зараз може піти ва-банк.

І він цілком може вирішити, що його вікно можливостей кинути виклик НАТО і нав'язати новий порядок закривається, — пояснив Ігнатіус.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?