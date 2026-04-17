Путін може розпочати війну проти Європи навесні 2026 року — експерт

Як вважає експерт The Washington Post Девід Ігнатіус, уже найближчими тижнями російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в одну або кілька країн Європи, оскільки війна проти України загнала Кремль у глухий кут.
Головні тези:
- Путін може скористатися моментом, поки Європа ще не встигла переозброїтися.
- Він також хоче довести, що стаття 5 НАТО втратила свою силу.
Чого далі чекати від Путіна
Експерт звертає увагу на те, що російська економіка опинилася в критичному стані, а про перемогу у війні з Україною годі й мріяти.
На переконання Девіда Ігнатіуса, саме в цей надскладний для Кремля період Путін може наважитися на катастрофічну ескалацію.
Насамперед диктатор може розпочати війну проти Європи. Чому саме зараз? Річ у тім, що європейські країни ще не встигли повністю переозброїтися, а заяви та дії президента США Дональд Трамп створюють розкол у НАТО.
Своїм прогнозом також поділився ексспівробітник національної розвідки США в Росії Юджин Румер:
На переконання експерта, російський диктатор дійсно любить ризикувати, тому й зараз може піти ва-банк.
