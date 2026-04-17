Путін обрав новий дедлайн щодо захоплення Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін готує новий весняно-літній наступ на південному сході України, залучає стратегічний резерв та має намір посилити своє угруповання на полі бою 20 тисячами військовими. Окрім того, глава Кремля наказав армії РФ захопити Донбас до вересня 2026 року.

Що відомо про нові плани Путіна — дані ГУР

Важливі попередження озвучив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Згідно з даними українських розвідників, країна-агресорка залучає стратегічний резерв, а також додає близько 20 тисяч військових до свого угруповання в Україні.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні воно сягає близько 680 тисяч людей.

Скібіцький також звернув увагу на те, що Путін наказав своїм військам захопити весь Донбас до вересня.

Ні для кого не секрет, що протягом останніх тижнів російські війська нарощують удари балістичними ракетами по українських містах.

ГУР вдалося дізнатися, що ворог виробляє близько 60 ракет "Іскандер" на місяць, а також активно нарощує можливості пускових установок.

Попри це, воєнна розвідки не приховує, що Україні досі бракує достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, щоб прикрити всю територію країни.